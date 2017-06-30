Торжественный аккорд студенческой жизни. Вручение дипломов МПГУ

Торжественный аккорд студенческой жизни. В Мозырском государственном педагогическом университете вручили дипломы с отличием лучшим выпускникам-2017. На ярком праздничном мероприятии побывала съемочная группа телеканала «Мозырь».

О студентках, как Илона Колосовская, раньше говорили: комсомолка, спортсменка и просто красавица. Трижды стипендиат Спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Активный волонтер. Занимается научной деятельностью. Один из соавторов книги «Солдаты Победы». Филологический факультет Мозырского педуниверситета Илона окончила с «красным» дипломом. И признается, в профессию учителя пришла осознанно.

Уже 1 сентября Илона проведет первый урок в 16-й школе. А вот ее «коллега» — Дмитрий Супрунович с будущим пока не определился. Член сборной Беларуси по пауэрлифтингу cейчас готовится к очередным соревнованиям. Высоких успехов в спорте успел достичь параллельно с обучением на факультете физкультуры. К выпуску получил незабываемый подарок – приглашение на Президентский бал выпускников.

Всего в 2017-м стены мозырской кузницы педагогических кадров покинут около тысячи выпускников. 32 из них получили дипломы с отличием. Еще 4 уже бывших студента стали стипендиатами президентского Спецфонда. Дипломы особого образца за успехи в учебе получили также 6 студентов-иностранцев.

Вручение дипломов – это торжественный аккорд студенческой жизни. И спустя много лет этот день они будут вспоминать с особым трепетом. Учить детей языкам, литературе и истории, тренировать будущих олимпийских чемпионов, продвигать науку в массы. С такими целями порог педуниверситета они переступали 5 лет назад. Теперь настало время воплощать мечты!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ