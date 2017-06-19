Только грамотные педагоги могут воспитать думающее поколение. На протяжении недели на Мозырщине проходил так называемый «летник». В нем приняли участие учителя, воспитатели, работники администрации и учащиеся школ. «Модель детско-взрослой общности в рамках создания сети образовательных кластеров». Именно эта тема выносилась на обсуждение. Такое мудреное название обозначает совместную работу учителей, родителей и педагогов на всех ступенях обучения. Сотрудники института профессионального образования приехали в Мозырь, чтобы своими глазами увидеть, как реализуются инновационные проекты. На базе экологического центра учащиеся школ защищали проекты, в которых сами принимают участие.
История, выученная не за партой, а преподнесенная таким образом усваивается навсегда. За прошедшие годы на Мозырщине реализованы десятки инновационных проектов.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Только грамотные педагоги могут воспитать думающее поколение
Только грамотные педагоги могут воспитать думающее поколение. На протяжении недели на Мозырщине проходил так называемый «летник». В нем приняли участие учителя, воспитатели, работники администрации и учащиеся школ. «Модель детско-взрослой общности в рамках создания сети образовательных кластеров». Именно эта тема выносилась на обсуждение. Такое мудреное название обозначает совместную работу учителей, родителей и педагогов на всех ступенях обучения. Сотрудники института профессионального образования приехали в Мозырь, чтобы своими глазами увидеть, как реализуются инновационные проекты. На базе экологического центра учащиеся школ защищали проекты, в которых сами принимают участие.