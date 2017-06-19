Только грамотные педагоги могут воспитать думающее поколение. На протяжении недели на Мозырщине проходил так называемый «летник». В нем приняли участие учителя, воспитатели, работники администрации и учащиеся школ. «Модель детско-взрослой общности в рамках создания сети образовательных кластеров». Именно эта тема выносилась на обсуждение. Такое мудреное название обозначает совместную работу учителей, родителей и педагогов на всех ступенях обучения. Сотрудники института профессионального образования приехали в Мозырь, чтобы своими глазами увидеть, как реализуются инновационные проекты. На базе экологического центра учащиеся школ защищали проекты, в которых сами принимают участие.

История, выученная не за партой, а преподнесенная таким образом усваивается навсегда. За прошедшие годы на Мозырщине реализованы десятки инновационных проектов.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ