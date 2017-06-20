Спасибо за труд! Операторы машинного доения принимали благодарности

Хорошая кормовая база – высокие результаты работников животноводческой сферы. Мозырский район занимает лидирующее место в республике по продуктивности дойного стада. Во время заседания клуба «Мастеров высоких надоев», лучшие из лучших операторов машинного доения были награждены почетными грамотами.

Еще в 2015 году для того, что бы быть приглашенным на заседание клуба высоких надоев, был необходим минимум – пять с половиной тысяч тонн молока. Сегодня это рядовой результат для района. Больше на тысячу. Абсолютный лидер Татьяна Николаевна Манташова из совхоза-комбината Заря. Надой – десять тысяч сто пятьдесят один кг. Еще пару лет назад об таких цифрах и не мечтали.

Животноводов, в частности операторов машинного доения, в районе не забывают. Достойная заработная плата, автоматизация труда, но саму работу легкой не назовешь.

Более 30 лет работы на ферме. Стаж у Людмилы всего год. Бывший предприниматель, бывший владелец магазина на Донбассе и настоящий передовик в мозырском хозяйстве. Молодая женщина трудностей однозначно не боится.

Без опыта работы за год Людмила выбилась на передовые позиции. Призналась, внутренних резервов хватит, что бы стать лучшей не только в своем хозяйстве, а и в районе в целом. А перспективы есть. Дойное стадо в районе увеличилось за последний год на полторы тысячи голов. Увеличение объемов производства молока всегда стояло первоочередной задачей для животноводческой сферы района.

После реконструкции у молокозавода появились дополнительные мощности, есть резерв в 25 процентов. Так что есть своеобразный круг сотрудничества. Надои животноводов – рентабельность предприятия – увеличение закупочной цены на молоко – увеличение зарплаты животноводам. Выигрывают все.

Руководство района, молокозавод и райком работников агропромышленного комплекса в этот день были щедры на благодарности. Грамоты, подарки, сувениры в фирменных пакетиках с логотипом радуги вкуса и каждой женщине каравай – с цифрами ее молочного успеха. А еще зажигательный, искренний и эмоциональный подарок от ансамбля «Радуница».

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ