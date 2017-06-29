Совхоз-комбинат «Заря» занесен на республиканскую Доску почета. Его директор Олег Слинько признан «Человеком года» в номинации «Человек на земле»

Рабочий день Олега Слинько руководителя одного из самых крупных в Беларуси сельхозпредприятий – совхоз-комбината «Заря» распланирован буквально по минутам. Звонки, встречи, переговоры, конечно же, контроль за огромным хозяйством. В подчинении ни много ни мало почти полторы тысячи человек. Но в этот день в плотном графике руководителя нашлось место для встречи с фотокорреспондентом БЕЛТА Сергеем Холодилиным. Повод более чем приятный – белорусское телеграфное агентство заинтересовалось предприятием, которое уже несколько лет подряд

по итогам работы попадает на Республиканскую доску почета, и человеком, который может организовать людей на качественный труд. Олег Михайлович признался, такого внимания не ожидал. Но победа – это всегда приятно, это новый стимул.

В этот день пару часов командиром и на поле, в производственных помещениях и на мехдворе, и в птичниках был Сергей Холодилин. Вправо, влево, улыбочка. Профессионального фотографа слушались все. А Сергей снимал, внимательно слушал, записывал и удивлялся. Производят свыше 12 тысяч тонн мяса –

свинина, говядина, птица. Собственная фирменная торговля по всей области – 27 магазинов, собственная кормовая база. Расширяются посевные площади, увеличивается поголовье скота и птицы. Руководитель молод, но успевает за всем следить и принимать в непростое время правильные управленческие решения. Сам Олег Михайлович на это парирует. Конечно, сложно, но все возможно, когда есть единомышленники и был хороший наставник.

Коллеги ценят работу Слинько. Его требовательность, принципиальность, и, конечно же, трудолюбие. А в эти дни в «Зарю» пришла еще одна приятная новость. Кроме того, что предприятие занесено на республиканскую Доску почета, его директор Олег Михайлович Слинько, удостоен звания «Человек года» в Гомельской области по итогам 2016 в номинации «Человек на земле». И это звание – своеобразный подарок. 20 лет назад в июле 1997 года выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии Олег Слинько пришел в «Зарю» молодым специалистом.

Светлана Грудько, Олег Фицнер.