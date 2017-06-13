Школа маленьких гениев

Центр интеллектуального развития детей «СМАРТУМ» в Мозыре появилась в сентябре прошлого года. Здесь по уникальной методике готовят маленьких гениев: помогают ребенку реализовать свой потенциал и стать увереннее в себе. За полгода своей деятельности у центра впечатляющий результат. Двое воспитанников стали призерами на республиканских и международных соревнованиях по ментальной арифметике.

Интеллект – умственные способности, которые позволяют адаптироваться, применять знания, мыслить творчески.

То есть развить у ребенка интеллект, значит заложить фундамент на всю жизнь. Ментальная арифметика—это гимнастика для ума, благодаря этой методике развивается концентрация внимания, точность и быстрота реакции, творческое мышление, слух и наблюдательность, ведь в процессе счета задействованы оба полушария мозга. Если описать суть методики несколькими словами, то ребята вначале учатся решать простейшие примеры на счетах, в процессе примеры усложняются, а счет идет уже в уме. Причем, не просто складывают и вычитают трехзначные числа, а умножают и делят. На данный момент в центре интеллектуального развития детей ментальной арифметикой занимаются практически 70 ребят, от 5 и до 16 лет. Это оптимальный возраст для тренировки мозга. Причем, результат от занятий отражается на учебе в школе: детям легче воспринимать, запоминать и усваивать программу. Яркое шоу мыльных пузырей стало подарком от центра своим воспитанникам—маленьким гениям. Кстати, мозырский «СМАРТУМ»—это филиал детской академии ментальной арифметики, центры которой расположены по всему миру. Многие ученики успешно демонстрируют свой потенциал в таких шоу как «Украина мае талант» и «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Вполне возможно, что вскоре в числе участников этих программ будут и мозыряне.

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