Семинар «Союзное государство — наш общий дом»

Возможности получения образования в рамках Союзного государства и другие актуальные вопросы обсудили участники масштабного семинара. Мероприятие в Мозырском государственном педагогическом университете объединило за общим столом представителей молодежной организации «Русь молодая», ученых, преподавателей и студентов. Подробности – далее в сюжете.

За более чем 20 лет существования Союзного государства, сторонам-партнерам удалось много добиться совместными усилиями. Охрана здоровья и трудоустройство, формирование единого образовательного и культурного пространства, вопросы популяризации союзных проектов и развитие интеграционных процессов. Самые актуальные вопросы обсудили участники семинара «Союзное государство — наш общий дом»

Организатором семинара выступила гражданская инициатива «Союз», которая объединяет представителей общественных организаций, активных граждан и представителей экспертного сообщества. Мероприятие поддержали эксперты – преподаватели и ученые.

В рамках встречи презентовали книгу ««Гордость Советской Белоруссии». Этот публицистический сборник содержит очерки об известных людях СССР, чьи судьбы тесно связаны с белорусской землей. В их числе – политики, космонавты и герои Великой Отечественной войны. Целевой аудиторией издания авторы называют молодежь.

Основная цель инициативы «Союз» — продвижение бренда Союзного государства и просветительская работа, направленная на популяризацию интеграционных проектов Беларуси и России.

Просветительскую работу «Русь молодая» проводит во всех крупных регионах Беларуси.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер