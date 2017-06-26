Семейный спортивный праздник

Лучшее средство совместить приятное с полезным – принять участие в спортивно-развлекательном соревновании. Старт молодежным мероприятиям в выходные дни дал большой семейный праздник на горнолыжной базе.

«Самый лучший папа» для Сергея Мурашко – не просто модная надпись на майке, а одна из главных жизненных целей. Вместе с супругой Натальей он старается во всем быть примером для дочери Дарьи и заботиться о ее счастливом детстве. Самые яркие эмоции, признается глава семьи Мурашко, получают в минуты и часы совместного общения. Идея «Объединить и приобщить к спорту» — в руках сектора по делам молодежи райисполкома и клуба каратэ «Сэйдокай». Несколько недель ушло на подготовку проекта. И вот уже в спортивный зал гребной базы стал эпицентром настоящего семейного праздника.

У каждой семьи-участника – свои спортивные увлечения и традиции. Кто-то жить не может без велопрогулок. Другие предпочитают походы и отдых на природе. Третьи вместе идут даже в спортзал. В многообразии предложенных спортивных эстафет можно было запросто затеряться. При этом важно было проявить не просто спортивный, но и командный дух. Когда при передаче мяча счет идет на секунды, важны действия каждого члена семейно-спортивного подряда – от мала до велика. Спортивный праздник вдобавок получился музыкальным. В перерывах между состязаниями – конкурсы и танцы. За развлекательную часть программы отвечали профессиональные аниматоры. Люди, которые создание праздников выбрали делом своей жизни.

Для победителей и призеров – памятные подарки. Для всех участников – волшебное шоу мыльных пузырей, заряд бодрости, оптимизма и положительных эмоций.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.