«Сад-огород» супругов Иолей

Территориальный центр социального обслуживания населения на днях проафишировал начало своего традиционного конкурса на лучшее подворье. Участники – пожилые и активные мозыряне. Последние несколько лет гран-при соревнования «Сад-огород» доставалось Николаю Иолю и его супруге.

Глядя на пестрое и радужное подворье Евгения Иоля и его супруги, не верится, что несколько десятков лет назад здесь была не плодородная почва, а практически один песок. Потребовались годы, материальные вложения и физические усилия, чтобы мозырскую пустыню превратить в участок, поражающий буйством красок и обилием растительности. Бывший инженер-строитель Евгений Иоль на пенсии воплощает свои самые смелые идеи.

На 18 сотках благодаря грамотному подходу произрастает все, что нужно для праздничного летнего стола и отличного настроения. Ягоды, овощи, фрукты, корнеплоды, цветы, деревья и кустарники. Кстати, праздничный стол тоже имеется, и не один. Под раскидистым орехом зона комфорта и отдыха. Но отдыхают только после того, как поработают. За внешней ландшафтной привлекательностью кропотливый ежедневный труд. Одна из последних модных тенденций – засаживать участок газонной травой. Эстетика плюс минимальный уход. Валентина Ивановна такую моду не приветствует, трава травой, а вот благоухающие цветы любого заставят улыбнуться.

Подворье украшают множество декоративных элементов, все продумано для мелочей. Ночью участок освещают фонари, которые, кстати, работают на солнечных батареях. Полюбоваться на красоту приходят многочисленные гости, которым здесь всегда рады. Супруги говорят, в конкурсе «Сад-огород» участвуют не ради победы, а, чтобы мотивировать других создавать красоту вокруг себя.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин.