С 1 июля в Беларусь можно будет ввозить не больше 5 кг овощей и фруктов. Это прописано в нормах Евразийского экономического союза, которые вступают в силу с 1 июля.

По решению Совета Евразийской экономической комиссии в страны-участницы Союза, а это Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, можно ввозить не больше 5 кг овощей и фруктов, а также не больше трех букетов цветов на одного человека, в том числе и ребенка. Нормы также распространяются на орехи, грибы, ягоды и бобовые. В случае превышения нормы нужно предъявить фитосанитарный сертификат. Документ выдается по месту отправления груза или его выращивания. К примеру, если арбуз больше 5 кг, то его можно зачесть на двоих. Разрезать пополам не нужно. Помимо новых фитосанитарных правил, есть еще и таможенные нормы ввоза продуктов. Те, кто бывает за границей чаще, чем раз в три месяца, то по правилам, в Беларусь может ввозить не более 10 кг продуктов. Для тех, кто пересекает границу чаще, чем раз в неделю, норма уже другая – 5 кг продуктов, включая 1 литр спиртного. За превышение нужно платить пошлину.