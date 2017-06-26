Пятница на Замковой. Яркая шоу-программа под таким названием стала подарком ко Дню молодежи от Мозырского объединенного краеведческого музея.

В пятницу на Замковой было непривычно шумно. Шоу- программу в самом живописном центре Мозыря едва не сорвала погода, но многоголосный концерт все же состоялся. На интерактивных площадках юные и талантливые исполнители сменяли друг друга. Они пели и танцевали, наполняя позитивом и задором концертную площадку в историческом центре города. Причем, зрители не просто статично наблюдали за ярким действом, но и принимали в нем активное участие. Конкурсы, викторины, розыгрыши призов. А еще оригинальные выставки, фотозоны. Здесь было чем заняться.

Таким нестандартным способом краеведческий музей поздравил мозырян с Днем молодежи. Приглашали всех, но основная масса тех, кто принимал участие в празднике, это молодежь до 18.

Угрожающие тучи и моросящий дождь не испортили всеобщее веселье. Вечер завершился молодежной дискотекой.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец