Продолжается поиск пропавшего пенсионера

Больше месяца ушел из дома пожилой мозырянин Иван Акулов. До сих пор продолжается его поиск.

70-летний Иван Акулов 18 мая ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его поиском уже больше месяца занимаются правоохранители и представители заинтересованных общественных организаций. В милиции отмечают, пенсионер может страдать потерей памяти. На вид Ивану Захаровичу 70-75 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волос седой короткий. На левой руке в основании большого пальца есть татуировка с надписью «Ваня». Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, фото которого вы видите на своих экранах, просьба позвонить по телефонам 32-91-82, 32-12-49, 8-033-6507987 или 102.