Праздник в кинотеатре «Мир»

С Днем защиты детей юных зрителей и их родителей поздравили и в кинотеатре «Мир». 1 июня на площадке у кинотеатре развернулась масштабная игровая зона, где звучала музыка и детский смех.

Сделать детство маленьких мозырян действительно праздничным – задача, с которой кинотеатр «Мир» всегда успешно справляется. Креативный подход руководства к организации мероприятий удивляет с каждым разом. На этой площадке разыгрываются суперпризы, танцуют и поют самые талантливые дети, вручаются оригинальные подарки.

День защиты детей исключением из творческого правила не стал. Разве что программа праздника поразила многообразием «ассортимента». Интерактивные площадки, демонстрация спецтехники, рекламные акции и розыгрыш пригласительных на мультфильмы. Вместе с родителями юные художники всех возрастов старательно разрисовывали асфальт цветными мелками. Феерия красок продолжилась и чуть позже – во время фестиваля «Холи фест».

Привлекать детей к активному и интересному отдыху сегодня стремятся многие взрослые – учителя и родители, представители заводов и фабрик и даже «экстренных служб». Ведь летние каникулы должны быть и увлекательными, и безопасными. Как провести нескучное и яркое детство? Все организационные моменты кинотеатр «Мир» берет на себя.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов