Поздравления ветеранов накануне Дня независимости

3 июля мозыряне вместе со всеми белорусами будут отмечать главный государственный праздник – День независимости, День освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Накануне памятной даты традиционно чествуют тех, кому мы обязаны мирным небом.

Мария Антоновна Николаева в этом году отметит юбилей –

95 лет. Участник отечественной войны в добром здравии и в хорошем настроении за праздничным столом вместе с дочерью встречает гостей. Представители районной администрации, депутатского корпуса, ветеранской организации и соцзащиты приехали накануне Дня независимости, чтобы лично поздравить.

На этой фотографии Марии Антоновне всего 18. Счастливая девушка, активистка и спортсменка, перед которой только открывается дорога в большую жизнь. Спустя несколько месяцев после этого фото все надежды и чаянья разбились о военную действительность. Мария Антоновна была эвакуирована на Кавказ, работала машинистом в штабе полка, там же вышла замуж, уже после победы вернулась с супругом в Мозырь. В мирной жизни тоже служила людям, работала в соцзащите.

Петр Семенович Антипов уроженец Речицы, в войну был разведчиком, после служил в мотопехоте, победоносно дошел до Берлина и вернулся на малую Родину. Сейчас в силу возраста и здоровья переехал к дочери в Мозырь.

Теплые поздравления и пожелания в адрес ветеранов –

это незыблемая традиция празднования главного белорусского праздника. День независимости, день освобождения от немецко-фашистских захватчиков – это возможность в очередной раз поблагодарить. Это тот случай, когда для благодарностей лимита просто не существует. Уж больно дорогой ценой далась Победа. Фадей Станиславович Малиновский за войну дважды был серьезно ранен.

Виктор Иванович Фокин окончание войны встретил в лейтенантском звании. Он рассказывает живую историю, от лица простого человека, который воевал и который внес свой вклад в общую Победу.

Известная советская песня о войне «Майский вальс» в исполнении ветерана – это благодарность за искреннее внимание и заботу, а еще наказ потомкам, чтобы помнили и чтобы чтили.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.