Поздравления с наступающим Днем Независимости в адрес участников и свидетелей войны продолжаются. ведь большинство из них в силу возраста и здоровья не смогут посетить официальные мероприятия.

Николай Петрович Карпов в 44-ом освобождал Речицу и Гомель, после Победы остался в Мозыре – охранял стратегические объекты. Николай Петрович – человек дела, долгие годы проработал на ДОКе. Сейчас он дедушка и даже уже прапрадедушка. По состоянию здоровья 3 июля присутствовать на параде не сможет, поэтому и поздравляют заранее.

С каждым годом тех, кто воевал, работал в тылу, был участником или свидетелем войны, остается все меньше. Поэтому так важно сейчас говорить спасибо тем, кто не понаслышке знает цену миру.

Районный власти, депутатский корпус, предприятия и организации, военнослужащие, школьники и студенты. Благодарить за великую Победу – это главная традиция празднования Дня Независимости.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ.