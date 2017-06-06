Последняя премьера в уходящем театральном сезоне

Увидеть привычный мир с иносказательной точки зрения сказочного сюжета. Традиционный художественный прием, который в первые дни летних каникул, помогает вернуться в праздник детства. В новом спектакле «Не Ежик» Мозырского драматического театра этот праздник все также манит своей беззаботностью, играми на свежем воздухе и, конечно же, присутствием магии.

Сказка «Не Ёжик» — последний спектакль для юного зрителя в этом театральном сезоне, который для артистов и поклонников Мозырского драматического театра завершится 22 июня комедией «Играем в дружную семью» по пьесе Марка Камолетти.