Последние приготовления к празднику

На площади суета и оживление, движение перекрыто. Военные, дети, байкеры, музыканты, спортсмены. Пока все хаотично, но совсем скоро все пазлы сложатся и превратятся в яркий праздник. Полным ходом идет репетиция ко Дню независимости. До этого каждое действо репетировали отдельно. В среду в шесть часов вечера первый раз собрались для итоговой координации действий. Коробки подразделений, прием парада главным комиссаром, яркие танцы маленьких мозырян, шествие спортсменов, учителей, медиков, проезд техники и байкеры с флагами. Даже во время репетиции чувствуется прилив гордости и патриотизма. А на праздники эти чувства будут усилены многократно. Еще одна репетиция состоялась сегодня, в четверг. К третьему июля все должно быть подготовлено четко и без заминок. Кстати, в Гомеле тоже проходят репетиции парада. 3 июля по центральной улице областного центра, Советской, пройдет масштабное шествие. Его возглавит колонна, в которой пронесут 22 герба – Гомельской области, Гомеля и райцентров региона, а также рушники с их названиями. Среди них будет, конечно, и герб Мозыря.