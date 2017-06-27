По внешнему виду – гигантский укроп, по вкусу – анис. Секреты фенхеля от мозырской пенсионерки

Мозырская пенсионерка Зоя Николаевна Леонтьева за всю свою жизнь ни разу не лежала в больнице. Секрет в том, что она с детства увлекается растениеводством и пьет чай только собственного приготовления. Еще с прошлого года на ее приусадебном участке стал произрастать еще один полезный ингредиент. Фенхель в этом году перерос свою хозяйку.

По внешнему виду гигантский укроп, по вкусу – анис. Полезному фенхелю пришлась по душе, точнее по стеблю, почва на приусадебном участке мозырянки Зои Николаевны Леонтьевой. Этим летом сладкий или аптечный укроп, это неофициальные названия фенхеля, перерос свою хозяйку. В чай, в борщ, в качестве домашнего ароматизатора, который не просто наполняет восточным запахом, но и лечит дыхательные пути. Растение многофункционально. По словам пенсионерки, благодаря своему хобби – сбору и выращиванию трав – она ни разу в жизни не лежала в больнице.

Часовых дел мастер Зоя Николаевна в душе экспериментатор. Несколько лет назад у нее уже были в гостях журналисты. Повод –

практически трехметровые огурцы. В этом году в центре внимания фенхель, но пенсионерка говорит, что и до огурцов дело еще дойдет. В завершении Зоя Николаевна раскрыла рецепт чая, который очищает организм, поднимает иммунитет, заряжает бодростью. А бабушке 4 внуков и уже одной правнучки можно верить.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.