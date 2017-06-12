Областной семинар молодежи

Обучающий семинар собрал в Мозыре специалистов по работе с молодежью со всех районов Гомельской области. Самые активные представители регионов обсудили развитие перспективных инициатив и тему формирования гражданской активности.

На встрече специалистов присутствовали и руководители высокого уровня. Но разговор между всеми участниками шел на равных. Молодежь интересовали разные вопросы – как помочь успешно адаптироваться на рабочих местах и улучшить кадровую политику, какие льготы предусматриваются коллективными договорами, где лучшие площадки для реализации творческих инициатив. От знакомства и теории перешли к практической части – посещению организаций и предприятий. Подробнее – в нашем видеосюжете.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин