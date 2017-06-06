О чем мечтают дети?

Ответ на этот вопрос узнали волонтеры благотворительного фонда «Объединяя сердца» посредством творческого конкурса. Причем, они не только узнали желания, но и сделали их реальностью, благодаря многочисленным волшебникам—спонсорам. Одним из волшебников стала и редакция «Телеканала Мозырь».

6-летняя Евгения мечтает о пернатом любимце. Ее яркий и по-детски непосредственный рисунок под названием «Кеша» тронул за душу жюри творческого конкурса. Девочке подарили клетку для будущего питомца. А вот 21-летний Николай за свою особенную поделку – сплетенного из соломы петушка – получил весьма необычный съедобный сувенир—настоящее страусиное яйцо от мозырского фермера. Бизнесмены, МЧС, ГАИ, редакции средств массовой информации и просто обычные неравнодушные люди откликнулись на благотворительный зов и исполнили детские мечты, которые в живописи и поделках выразили ребята из приютов, реабилитационных и коррекционных центров, отделений пребывания для инвалидов и просто талантливые дети из всей Гомельской области.

Судя по рисункам, детские мечты – это не только машинки, куклы и мягкие игрушки. Маленькие человечки с непростой судьбой желают не материальное. К примеру, 6-летняя Яна свою картину красноречиво озаглавила «Чтобы все дети на планете хорошо слышали и у них сбывались мечты». Всего в конкурсе приняло участие около 170 работ. Определиться с выбором победителей было непросто. Ведь маленькие художники и рукодельники вложили в них нечто большее, чем свои способности, навыки и талант — они оставили частичку себя. Желания детей, которые находились в этом зале, исполнились благодаря взрослым. А взрослые благодаря этому стали чуть добрее. В этом и есть вся суть благотворительности.