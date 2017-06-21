Нежнова, 13. Проблемный дом с текущей крышей и осыпающейся плиткой

Вчера в редакцию Телеканала Мозырь поступило тревожное сообщение – жителя многоэтажки по ул. Нежнова, 13 едва не убил собственный дом. В нескольких сантиметров от его головы упала плитка, которая оторвалась с фасада.

Григорий Лукашевич отныне 20 июня может смело отмечать как свой второй день рождения. Мужчина возвращался домой. Только сделал шаг под козырек подъезда, как за своей спиной услышал угрожающий треск. Как оказалось, это упал кусок фасадного покрытия, причем, с высоты около 30 метров.

По словам местных жителей, плиточный дождь для них не редкость. Об этой проблеме в ЖЭУ знают, лет пять назад участки на этом доме, где вздулась плитки, отбили и залатали. Но дом периодически стряхивает с себя плиты и метит ими в людей и припаркованные машины. Коммунальщики утверждают, что обследуют жилфонд дважды в год.

Дом в следующем году будет праздновать юбилей – свое 30-летие. Для многоэтажки, в отличие от людей, это уже далеко не молодость, а глубокая зрелость. Проблем накопилась немало. Сделали крышу, она течет. Еще один животрепещущий вопрос – это косметический ремонт. На собрании жильцов, которое проходило в мае, представители ЖКХ предложили привести подъезд в порядок. Цена вопроса 100 рублей с квартиры. Большинство посчитало, что сумма весьма внушительная, поэтому некоторые собственники начали делать косметический ремонт на своих этажах своими силами. Часть площадок осталась в первозданном виде. В ЖЭУ говорят, жильцов этих этажей в административном порядке убедят покрасить и побелить. А для глобального капремонта дом в масштабах всего жилфонда уж больно молод. В целом, местные жители уже потихоньку начинают верить в нумерологию. Ведь их многоэтажка идет под порядковым номером 13.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин