Неповторимые гребки «Жемчужины Полесья»

Сейчас, в гребле на байдарках и каноэ, настоящий соревновательный калейдоскоп — состязания областного, республиканского ранга, международные регаты. Кажется, не проходит недели, без какого-нибудь, важного турнира, например, сегодня в Сербии (г. Белград) стартовал чемпионат Европы, среди юниоров и молодёжи. Уже по традиции, основа сборной команды Беларуси — полесские мастера байдарки и каноэ, которым мы уделим пристальное внимание в очередном сюжете.