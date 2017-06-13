Награждение передовиков в Криничном

В Мозырском районе продолжают подводить итоги весенне-полевых работ. Сегодня заслуженные награды передовики «Экспериментальной базы «Криничный» получили из рук председателя райисполкома Елены Павлечко.

Успеть вовремя посеять, подкормить и защитить будущий урожай. В последние недели это была задача номер один для аграриев. Сегодня весенне-полевые работы полностью завершены, и можно говорить о первых результатах.

Коллектив экспериментальной базы «Криничный» внес достойный вклад в нынешнюю посевную кампанию. В последние годы хозяйство существенно прибавило как в растениеводстве, так и в животноводстве. И по всем показателям старается не отставать от лидера – совхоза-комбината «Заря». Благодарственные письма от председателя райисполкома получили два механизатора «Криничного». Еще четырех сотрудников поощрило руководство предприятия. Всем награжденным вручили пригласительные билеты от кинотеатра «Мир» и ценные подарки. А общим сюрпризом стал мини-концерт от зажигательного ансамбля «Радуница».

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Олег Фицнер