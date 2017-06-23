Музей боевой Славы 10 школы пополнился новыми экспонатами

Никто не забыт и ничто не забыто. В 10 школе в День памяти и скорби вспоминали тех, кто в 44 освобождал Мозырщину. В этом учреждении образования расположен уникальный Музей боевой Славы, посвященный солдатам 55-ой Мозырской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Снарядные гильзы, каски и форма, в которой воевали солдаты Великой Отечественной. Отдельная инсталляция, посвященная детям войны. На территории 10 школы располагается уникальный музей боевой славы, посвященный тем, кто освобождал Мозырь. Хранилищу военной памяти более 30 лет. Экспонаты собраны по крупицам. Что-то передавали сюда ветераны лично, что-то их потомки. В день памяти и скорби коллекция пополнилась. Родственники ветерана войны Федосова Михаила Савельевича передали в дар музею его награды и личные вещи.

Здесь можно прикоснуться к истории в прямом смысле. И это важно. В первую очередь для детей. Ведь через учебники истории война кажется далекой и абстрактной. А помнить и чтить нужно для того, чтобы этого не повторилось. 8-летний Александр с недетской серьезностью рассказывает о том, что к счастью, не видел, но уже знает.

Ветеран Вооруженных Сил Анатолий Шафаростов сын того, кто освобождал Мозырь. Его отец Сергей Иванович Шафаростов был начальником артиллерии 55 Мозырской стрелковой дивизии. Сын перенял эстафету отца и посвятил свою жизнь защите Отечества.

В 10 школе к военной памяти относятся трепетно. Здесь преподавали ветераны Великой Отечественной и сейчас преподают их родственники. День памяти и скорби – это повод в очередной раз оглянуться на трагедию 76-летней давности. Зажженные свечи и цветы у обелиска в честь солдат войны. Никто не забыт и ничто не забыто.

Гости памятного мероприятия отведали настоящую солдатскую каши и вместе исполнили жизнеутверждающую песню послевоенного времени, которая актуальна и сегодня.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ