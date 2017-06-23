Мозырский ТЦСОН вновь ищет активных и трудолюбивых пенсионеров. Лучшие «Сад-огород» и «Ветеранское подворье» будут определены до 30 августа

В 2016-м жюри пришлось нелегко: хозяева красивых и разнообразных подворий нашли, чем удивить. В этом году наплыв работ ожидается не менее внушительный.

Работа на земле – лучший заряд бодрости, энергии и позитива. Эту истину несколько лет подряд подтверждают активные участники районного смотра-конкурса для мозырян пожилого возраста «Сад-огород» и «Ветеранское подворье». Мозырский территориальный центр социального населения вновь ищет активных и трудолюбивых пенсионеров. Лучшие «Сад-огород» и «Ветеранское подворье» будут определены до 30 августа. Участники – активные пенсионеры, жители Мозырщины, должны представить фотографии своих садово-огородных участков, цветов, собранного урожая ягод и фруктов, овощей. А могут вообще пригласить комиссию к себе в гости. Снимки принимаются по адресу: пл. Горького, 7 или по электронной почте: [email protected]. Приветствуется эстетическое оформление и творческий подход в оформлении предоставляемых материалов. Победителей и призеров ждут грамоты и памятные подарки. Больше информации – по телефонам: 22-52-60, 22-52-69, 22-52-71.