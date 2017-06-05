Мозырский наркоконтроль продолжает активную работу

«Молодо – зелено». Такое народное описание точно подойдет к очередному задержанию, которое провели оперативниками мозырского наркоконтроля. У молодого местного жителя обнаружили более пяти килограмм зеленого дурманящего вещества – насвая.

Подозреваемый в распространении будет привлечен к административной ответственности. Специалисты утверждают, Регулярное употребление насвая непоправимо вредит здоровью. Со временем может появитьсяся тяга к более серьезным психотропам. До середины сентября на Мозырщине будет проводиться спецоперация «Мак». Главная цель – найти и уничтожить как можно больше посевов наркосодержащих растений. Как на частных подворьях, так и дикорастущие посевы. По статистике, 80% всех изымаемых наркотиков – растительного производства. Напомним, перевозка и сбыт, казалось бы, безобидного листа высушенной марихуаны может привести на скамью подсудимых.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Юрий Горобец