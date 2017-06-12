Мозырский футбольный фанат избил прохожего только за то, что у него на куртке была нашивка в виде компаса

Конфликт разыгрался в самом центре Мозыря. 21-летний молодой человек, известный в своих кругах как весьма активный болельщик, подошел к прохожему, у которого на куртке была нашивка—звезда-компас. Это характерный знак настоящих футбольных фанатов. Причем он не просто подошел, а с конкретным требованием—снять верхнюю одежду. Удивленный парень, до этого момента не был в курсе такого подтекста нашивки, куртку снять отказался. Однако несколько ударов в лицо его убедили в обратном. Причем, молодого человека били на глазах его же друзей, которые просто стояли и наблюдали за происходящим. Милиционеров вызвал случайный свидетель. Инициатору конфликта придется отвечать за свое поведение перед судебными органами. Уголовное дело возбуждено по статье хулиганство.