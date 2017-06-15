Мобильная группа в «Сидельниках»

В дни летних каникул особое внимание—организации досуга детей. Свою работу продолжают мобильные группы. Представители райисполкома и контролирующих ведомств еженедельно посещают предприятия и организации.

Вопрос охраны жизни и здоровья детей, по-прежнему, находится в центре внимания взрослых. Когда на кону стоит безопасная жизнь мальчишек и девчонок, включаются все меры профилактики. Ведь порой из-за невнимательности взрослых страдают дети.