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Рубрика: Новости

Мобильная группа в «Сидельниках»

15 июня 2017, 16:06

В дни летних каникул особое внимание—организации досуга детей. Свою работу продолжают мобильные группы. Представители райисполкома и контролирующих ведомств еженедельно посещают предприятия и организации.
Вопрос охраны жизни и здоровья детей, по-прежнему, находится в центре внимания взрослых. Когда на кону стоит безопасная жизнь мальчишек и девчонок, включаются все меры профилактики. Ведь порой из-за невнимательности взрослых страдают дети.

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