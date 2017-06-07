Минчанин приехал в Мозырь поддержать любимый футбольный клуб, но из-за драки пропустил игру

Футбольные фанаты из столицы так и не смогли попасть на гостевой матч своей команды, который проходил в минувшее воскресенье в Мозыре. Причиной тому стала несдержанность иногородних болельщиков: один из них устроил драку. Перед игрой гости решили поближе познакомиться с райцентром и, конечно, посетить местную достопримечательность—пляж. Во время отдыха одному из минчан не понравилось, как на него посмотрела девушка из компании, которая загорала по соседству. Подошел разобраться. За мозырянку заступился друг, в итоге именно он и стал объектом избиения. После драки столичные гости, как ни в чем не бывало, отправились на матч, а мозыряне позвонили в милицию. Болельщики были задержаны патрульно-постовой службой. Вычислить подозреваемого помогло то, что он был одет в майку с цветами любимой команды. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.