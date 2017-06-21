Мероприятия ко Дню молодежи

Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи . Это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. В этом году празднование приходится на 25 июня. На Мозырщине День молодежи превратился в дни молодежи. Мероприятия, посвященные празднику, будут проходить в районе на протяжении нескольких дней. О планах и идеях – в следующем сюжете.

От гуляний в парке до турслета и автоквэста. Мероприятий ко Дню молодежи запланировано немало. Старт празднику 23 июня даст туристический слет среди предприятий, организаций и учебных заведений Мозырщины. Любители активного отдыха на природе проведут на берегу Припяти в д. Мерабель три дня. 23 июня развлекательная программа запланирована и на Замковой горе. Концерт молодых исполнителей, творческих коллективов, выставки, игры, конкурсы, призы и подарки, а после дискотека. Заплатить придется только за входной билет. В субботу запланировано мероприятие, где поучаствовать можно всей семьей.

В этот же день, в субботу, в кинотеатре «Мир» состоится молодежный кинопоказ. Непосредственно в воскресенье, в День молодежи, автолюбители могут принять участие в автоквесте.

На 25 июня пройдет множество мероприятий и в парке культуры и отдыха «Победа». Начнутся они в пять вечера и закончатся после девяти. Показательные выступления велосипедистов, песни, танцы, шоу мыльных пузырей, фотовыстовка, тренинги, мастер-классы и многое другое. Подробнее афишу мероприятий можно посмотреть «вконтакте», в группе «Молодежь Мозыря», на сайте Мозырского исполнительного комитета, информацию можно получить и в секторе по делам молодежи, в 320 кабинете на пл. Ленина, 16.

Лидия Потар, Юрий Горобец