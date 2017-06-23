Купание на Припяти вновь ограничено

Санитарные врачи напоминают, купание в Припяти ограничено для детей и взрослых. Результаты анализов, которые были получены 21 июня, не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Количество кишечной палочки, которая в норме присутствует в воде, сегодня выше допустимого. В первый раз в этом купальном сезоне врачи запретили купание еще 6 июня. И ситуация пока только ухудшается. Усугубляют положение дел илистые отложения на дне реки. Вода попросту начинает гнить. А купание в ней может привести к нарушениям здоровья: аллергическим реакциям, проявлениям кишечных заболеваний. Напомним, традиционно исследуется зона городского пляжа на левобережье реки от автомоста до русла Мерлявицы. Что касается правого берега, то он считается еще более загрязненным.