Санитарные врачи напоминают, купание в Припяти ограничено для детей и взрослых. Результаты анализов, которые были получены 21 июня, не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Количество кишечной палочки, которая в норме присутствует в воде, сегодня выше допустимого. В первый раз в этом купальном сезоне врачи запретили купание еще 6 июня. И ситуация пока только ухудшается. Усугубляют положение дел илистые отложения на дне реки. Вода попросту начинает гнить. А купание в ней может привести к нарушениям здоровья: аллергическим реакциям, проявлениям кишечных заболеваний. Напомним, традиционно исследуется зона городского пляжа на левобережье реки от автомоста до русла Мерлявицы. Что касается правого берега, то он считается еще более загрязненным.comments powered by HyperComments
Рубрика: Новости
Купание на Припяти вновь ограничено
23 июня 2017, 19:28