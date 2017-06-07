Купальный сезон приостановлен, едва начавшись

При проведении лабораторных исследований проб воды в акватории реки Припять санитарные врачи выявили превышения по некоторым микробиологическим показателям, в частности – по кишечной палочке. С 6 июня принято решение о запрете купания как для детей, так и для взрослых.

Напомним, традиционно исследуется зона городского пляжа на левобережье реки от автомоста до русла Мерлявицы. Что касается правого берега, он считается наиболее загрязненным. Купание там запрещено. Исследования будут проводиться регулярно. Об отмене запрета мозырян проинформируют через СМИ.