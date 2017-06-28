Кто лучше всех в «Гомельавтодоре» косит траву? Конкурс профмастерства

Косьба – дело народное. Издревле белорусы любили по росе взмахнуть острым лезвием. Только вот на смену ручной косе пришел триммер, задача косаря в большинстве случаев, не заготовка кормов животным, а борьба с травой. На базе ДЭУ-43 в Мозыре прошел конкурс косарей. «Гомельавтодор» искал лучшего в этом нелегком деле.

Жара под тридцать, трава в стороны – пот ручьем. Конкурсантам не позавидуешь. Косить нужно не только быстро, но и качественно. Оцениваются высота скошенной травы, ширина размаха косы. А еще и организаторы добавили сложности – под конкурсный участок выбрали склон с жесткой как проволока травой. Александр и Андрей – это и есть команда мозырян. Ребята признались – работа тяжелая, хоть в профессии уже три года, до сих пор после трудового марафона может болеть все тело. Привыкнуть сложно.

К траве у дорожных рабочих отношение, прямо скажем, весьма специфическое. С триммером в руках бороться начинают с ней с самой ранней весны. Обочины, склоны, труднодоступные места. Там где нет прохода специализированной техники, нужна сила и сноровка и терпение. Труд однозначно не легкий. Для популяризации профессии – вот такие конкурсы.

Мозырь, Житковичи, Лельчицы, Хойники. Четыре команды, четыре района. Обслуживаемые участки внушительные. Объемы работ, которые приходится выполнять каждый день, тоже. Но профессионалы работы не боятся.

Впереди у мастеров косы, вернее триммера – областные соревнования. На них лучшие в нынешнем этапе, а лучшими стала команда мозырян, будут представлять наш регион. В случае победы на области – призовые от «Гомельавтодора» 500 рублей на команду. Сегодня тоже никто не остался без поощрений. Кроме организаторских призовых – благодарности от автолюбителей за аккуратные пейзажи за окном.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.