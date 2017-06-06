Концерт «Дети на Отлично»

Когда вся жизнь – на оценку «Отлично». Самые юные воспитанники центра современного танца «Алексис» отчитались за творческие успехи учебного года. Большой концерт прошел в Городском Дворце культуры.

Шоу-программу «Дети на Отлично» воспитанники всех студий центра современного танца «Алексис» готовили несколько месяцев. Яркий отчетный концерт – своеобразное подведение итогов за творческий учебный год. За 18 лет существования танцевальный коллектив настолько увеличился в размерах, что в одну программу все не вмещаются. Поэтому для самых маленьких и их чуть более опытных товарищей ставится отдельный концерт. Детское шоу «Алексис» для большинства ребят становится первым шагом на большой сцене.

Отметку «Отлично» в творческие дневники педагоги «Алексис» поставили каждому своему ученику. Впрочем, делать всё и всегда на высоком уровне эти ребята умеют. Учиться в школе, танцевать, петь, ставить перед собой цели и достигать их.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин