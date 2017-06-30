Ко Дню независимости предприятия торговли и услуг Мозыря предоставят скидки до 70%

Приятный подарок ко Дню независимости мозырянам делают предприятия торговли и услуг. В парикмахерских Мозырского РКБО с 3 по 5 июля бесплатно и вне очереди обслуживаются ветераны Великой Отечественной войны. «Дом торговли «Мозырь» 3 июля предоставляет всем покупателям скидку 9% при общей сумме в чеке от 10 рублей. Здесь же можно будет приобрести кожгалантерейные изделия от «Галантэи» со скидкой 15%. И детскую одежду от «Калинки» со скидками от 20 до 70%. Дешевле на 15% с 1 по 3 июля обойдутся и покупки в «Свитанке». Рекламную акцию с предоставлением скидок от 10 до 30% в День независимости организуют в «Лидере». День скидок пройдет и в сети магазинов МТК «Полесье»: в магазинах № 2 «Промтовары» по бульвару Дружбы, 8 и № 11 «Промтовары» по улице Пролетарской, 80 — скидки на весь ассортимент от 15 % и выше.