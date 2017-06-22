«Каникулы без огня и дыма» с красочным флешмобом

Мозырские спасатели решили креативно обратить внимание родителей на проблему детской безопасности. В рамках республиканской акции «Каникулы без огня и дыма» они провели красочный флешмоб.

В разгар дня возле одного из самых популярных мозырских торговых центров прохожих ожидало необычное представление. Маленькая нарядная девочка внезапно вышла в центр площадки и начала танцевать. К зажигательному танцу малышки стали подключаться все новые участники. Синхронность движений указало на то, что это заранее спланированный флешмоб. Причем, проводился он не просто для развлечения. Организаторы –

мозырские спасатели – таким необычным способом решили привлечь внимание взрослых к проблеме детской безопасности. Каникулы должны пройти без происшествий. ЧП с участием ребятни не возникают просто так, как правило, это следствие нарушений правил безопасного поведения.

Участники флешмоба знают, как себя вести, чтобы не попасть в опасную ситуацию. 5-летнюю Еву этому учат родители и старшая сестра.

После массового и красочного танца зрители получили не только заряд позитива, но и агитационные памятки. Спасатели не ограничатся одним флешмобом и будут дальше учить безопасности через нестандартные формы профилактики.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.