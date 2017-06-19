Как мозырские медики отметили профессиональный праздник

В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечали представители самой гуманной профессии – работники сферы медицины. Теплые поздравления и пожелания в их адрес звучали со сцены дворца культуры нефтепереработчиков. В рамках торжественного мероприятия также выбирали самую обаятельную и привлекательную.

Просторный зал Дворца культуры нефтепереработчиков в этот день едва смог вместить всех желающих. Те, кто когда-то выбрал своей профессией служение людям, накануне своего профессионального праздника принимали теплые и искренние поздравления. Врачи и медсестры, санитары и преподаватели медколледжа. Все речи в их адрес начинались с благодарностей, за нелегкий важный и благородный труд.

Профессиональный праздник – это повод наградить лучших, грамотами и благодарностями. На сцену поднимались стоматологи, хирурги, врачи ультразвуковой диагностики, акушеры и педиатры. Всего в мозырской медицине работают почти 550 врачей и более 1200 медсестер. Опыт, профессионализм, а еще современное оборудование позволяют качественно диагностировать и лечить как горожан, так и жителей района.

После официальной торжественной части зрителей ждал сюрприз. Конкурс на самого обаятельного и привлекательного медработника стал общим подарком. За почетный титул «Королева медицины 2017» боролись 7 участниц. У каждой из девушек своя группа поддержки.

Активистки, умницы, красавицы и, главное, представительницы самой гуманной профессии в мире. Каждая конкурсантка старалась наиболее выгодно представить себя, а вместе с тем и свое учреждение здравоохранения.

Кстати, ведущими конкурса были тоже медики. Коллеги-мужчины. Участницы дефилировали в нарядах и в медицинской одежде, отвечали на вопросы, пели и танцевали. Как оказалось, девушки не просто грамотные специалисты, а еще талантливые и яркие личности. Да и сама профессия медработника требует творческого подхода. Жюри оценивало эрудированность, внешние данные, дикцию, коммуникабельность, пластику. Победительницу было выбрать не просто. В итоге мозырской королевой медицины 2017 стала преподаватель медицинского колледжа Галина Голуб.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер, ТКМ