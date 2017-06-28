Мозырянин едва не сгорел в собственной кровати. Причиной тому стала непотушенная сигарета. За грубое нарушение правил пожарной безопасности нарушитель привлечен к административной ответственности. Также из-за несоблюдения мер предосторожности житель города едва не лишился гаража и автомобиля. На пульт центра оперативного управления МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из гаражей по улице Гоголя. Спустя несколько минут на месте происшествия уже работали 4 отделения спасателей. Всего на ликвидацию пожара огнеборцы затратили чуть более 15 минут. В итоге от огня пострадала кровля гаража, а также японский автомобиль. Причина ЧС устанавливается.