«Инклюзивная Беларусь» в Мозырском ЦКРОИР

Не оставляя никого позади. Участником масштабной кампании «Инклюзивная Беларусь» творческий коллектив «Вясёлка» стал в конце прошлого года. Проект, который поддержали Организация Объединенных Наций, правительство Беларуси, государственные и коммерческие организации, открыл новые возможности для мозырян – воспитанников центра коррекционного и развивающего обучения.

Коллектив «Вясёлки» — сотрудники и воспитанники центра. Для них творчество – основа реабилитации. Музыка, пение и танцы помогают раскрыться каждому ребенку. Результат такой работы – позитивные и яркие концертные программы, которые не оставляют ни одного зрителя равнодушными.

Гостями одного из таких концертов недавно стали Представители ООН, районного отдела образования и друзья центра.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов