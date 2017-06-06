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Рубрика: Новости

«Инклюзивная Беларусь» в Мозырском ЦКРОИР

6 июня 2017, 16:08

Не оставляя никого позади. Участником масштабной кампании «Инклюзивная Беларусь» творческий коллектив «Вясёлка» стал в конце прошлого года. Проект, который поддержали Организация Объединенных Наций, правительство Беларуси, государственные и коммерческие организации, открыл новые возможности для мозырян – воспитанников центра коррекционного и развивающего обучения.
Коллектив «Вясёлки» — сотрудники и воспитанники центра. Для них творчество – основа реабилитации. Музыка, пение и танцы помогают раскрыться каждому ребенку. Результат такой работы – позитивные и яркие концертные программы, которые не оставляют ни одного зрителя равнодушными.
Гостями одного из таких концертов недавно стали Представители ООН, районного отдела образования и друзья центра.
Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов

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