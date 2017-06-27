С 26 по 30 июня на территории Гомельской области Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Безопасный переход». Ее цель –это профилактика ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В ГАИ напоминают, пешие участники дорожного движения при переходе проезжей части по нерегулируемым и регулируемым переходам имеют преимущество, то есть водители в неукоснительном порядке должны их пропускать. На время проведения мероприятия наряды ДПС будут максимально приближены к пешеходным переходам. Госавтоинспекция напоминает: за не пропуск пешехода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.