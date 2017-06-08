Генуборка Припяти. Акция по наведению порядка стартовала в Мозырском районе

Двухдневное мероприятие поддержали, причем не морально, а конкретными действиями представители местной администрации, общества охотников и рыболовов и неравнодушные горожане.

Мозырю, конечно, в географическом плане повезло. Припять дает возможность ловить рыбу, купаться, в общем, разнообразить досуг. Вот только следы этого отдыха остаются надолго. Банально, но факт остается фактом: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И если мы хотим изменить что-то вокруг, то начинать нужно, прежде всего, с себя.