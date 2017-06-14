Мозырщина—один из стратегически важных районов Гомельской области, причем, не только в географическом плане. Здесь сконцентрирована промышленность, развито сельское хозяйство. У региона большой потенциал. Более 70 процентов производимых товаров идет на экспорт. Мозырская продукция попадает на рынки более чем 50 государств, но основной потребитель—это страны СНГ и прежде всего Россия.

Экономический форум в Мозыре—это возможность прорекламировать себя, то есть—работа на перспективу. В числе гостей важного экономического мероприятия представители Италии, Венгрии, Азербайджана, Таджикистана, а также Украины.

Участники экономического мероприятия заинтересованы в экономическом сотрудничестве, ведь дивиденды будут получать обе стороны. В рабочий план форума традиционно входит посещение мозырских предприятий, на которых были успешно реализованы инвестиционные проекты.