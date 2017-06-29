Дни белорусской кухни в Мозыре

С 3 по 12 июля в Гомельской области пройдут Дни белорусской кухни. К гастрономическому проекту присоединятся 6 ресторанов Мозыря.

Меню шести мозырских ресторанов с 3 по 12 июля разнообразят национальные блюда по привлекательным ценам. К гастрономическому проекту «Дни белоруской кухни» присоединятся рестораны «Славянский», «Эллада», «Припять», «Старый город», «Рандеву» и «Полесье».

В дни акции в заведениях будут подавать как известные деревенские блюда, так и деликатесы «с княжеского стола». Мозырян и гостей города обещают удивить ценами. Например, холодник по-гомельски будет стоить 1 рубль, порция жаренки (свиная вырезка с грибами, картофелем и овощами) – 4 рубля 70 копеек. Самым дешевым окажется свежевыпеченный по старинному рецепту хлеб под названием «Перепеча» – 50 копеек. А самое дорогое блюдо акционной недели – карп по-белорусски в топленом масле с овощами, обойдется в 7 рублей 30 копеек.

Всего к Дням белорусской кухни подключатся более 20 предприятий общественного питания Мозыря, Гомеля, Калинковичей, Рогачева, Речицы, Жлобина.