Десятки мозырян встретили рассвет на митинге в память о начале войны. Он прошел на Кургане Славы

Ровно 76 назад началась Великая Отечественная война. Это один из самых кровавых и страшных отрезков в белорусской истории. Сегодня ровно в 4 утра в память о событиях 41-года на Кургане Славы прошел траурный митинг.

4 часа утра. Мозырь безмятежно спит. Также как спал тогда, 76 лет назад. Утро 41 принесло тревогу, неизвестность и страх. Реальность оказалось страшнее ожидаемого. Спустя 6 дней после объявления войны немец немецкая армия подошла к границам Полесской области. Областной центр, Мозырь, два месяца находился в прифронтовой полосе, а после началась оккупация. Помним, ценим, скорбим. Эта мысль, не утратившая актуальность за столькие годы, звучит на памятном митинге на Кургане Славы и сегодня.

Память о войне передается не только по учебникам истории, а через живые рассказы и воспоминания. У каждой белорусский семьи свой личный архив. Солдаты, партизаны, работники тыла, узники концлагерей. Война не обошла стороной никого. Многих забрала, еще больше покалечила, но кого-то и пощадила. Тем, кто выжил и восстанавливал Беларусь, мы обязаны будущим.

Предрассветный митинг на Кургане Славы – это наглядное доказательство тому, что «Никто не забыт и ничто не забыто». Память о Великой Отечественной с годами трансформируется в нечто незыблемое и священное.

ВЫиткторрия Синицкая, Юрий Горобец.