В первую субботу июня коммунальники Мозыря традиционно собираются на «День здоровья». Не нарушили спортивных традиций и в этом году. Самые активные, физически подготовленные и азартные пришли в свой выходной в лесопарке «Молодежный на очередной спортивный праздник.

Семь сборных команд – это представители семи структурных подразделений предприятия, члены семей, ветераны. Легкоатлетический кросс и многоборье, фигурная езда на велосипеде, гиревой спорт и соревнования по дартсу. А, пожалуй, самым эмоциональным стало соревнование по перетягиванию каната.

В общекомандном зачете победу одержала команда цеха водопроводно-канализационного хозяйства.

Всех, кто поднимался на пьедестал почета, встречали громкими аплодисментами. Кубки, медали, а кроме символических призов – еще и денежные подарки. 35, 30 и 25 рублей за 1, 2 и 3 место соответственно. Всего в спартакиаде приняли участие около 300 человек.