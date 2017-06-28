День независимости. Парад, концерты и фейерверк

Мозырщина вместе со всей республикой готовится отпраздновать День независимости. Дата главного государственного праздника – 3 июля. 73 года назад Беларусь была освобождена от фашистов. Начало праздничного мероприятия – ровно в полдень на центральной площади. Военнослужащие мозырского гарнизона пройдут торжественным маршем, в праздничном шествии примут участие артисты, медики, педагоги, школьники и студенты. Будет много песен и танцев. Уже после официального открытия неформально-развлекательная часть в парке и на многочисленных площадках. Помимо разнообразных выступлений, конкурсов и викторин, будет организована выставка сельскохозяйственной техники. Накануне Дня независимости мозырянам нужно повторить слова национального гимна, за 5 минут до салюта всем отдыхающим будет предложено исполнить вместе главную государственную композицию. В 23. 00 небо ночного Мозыря наполнит фейерверк. За тем, чтобы праздник прошел без эксцессов, будут пристально следить сотрудники правоохранительных органов. В связи с двумя генеральными репетициями парада, завтра, 28 и послезавтра,29 июня с 18 до 20 часов на площади Ленина будет ограничено движение транспорта