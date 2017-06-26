День молодежи, вечерняя программа

Эпилогом мероприятий, посвященных Дню молодежи, стал масштабный праздничный концерт в городском парке. На сценические и игровые площадки вышли школьники и студенты, интеллектуалы, вокалисты и танцоры. Подробности – далее в сюжете.

Насыщенная культурная программа в городском парке стала эпилогом празднования Дня молодежи. Вечером в воскресенье здесь можно было наблюдать большое количество отдыхающих. Молодые люди, конечно, преобладали. Студенты и школьники, сотрудники предприятий и мамы в декрете собрались, чтобы поиграть в настольные игры, послушать музыку, увидеть танцевальные выступления и поучаствовать в мастер-классах. Интеллектуальное удовольствие получили эрудиты, которые сыграли на открытой площадке в игру «Мозгобойня». Экстремальным украшением вечера стали парни-паркурщики. А тех, кто не успел дойти до парка, на центральной площади флешмобом встретили члены Молодежного парламента. Талантливые и перспективные вокалисты и танцоры вышли на самую молодежную сцену. В течении двух часов они радовали зрителей своим творчеством, дарили самые позитивные эмоции. Атмосферу молодежного драйва поддержали смех, улыбки и зажигательное настроение каждого, без исключения, гостя праздника.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец