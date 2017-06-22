День электробезопасности прошел на базе Мозырских электрических сетей, инициатором проведения выступило Гомельское областное отделение Энергонадзора.

Электробезопасность глазами детей. Десятки детских рисунков, лучшие из них уже стали памятками и агитацией. Например, этот плакат 10-летней девочки, участвовавшей несколько лет назад в конкурсе «Энергетика глазами детей»: ее «Не чапай, бо лясне» стало настоящим интернет-хитом. В этих ярких и красочных детских фантазиях, пожалуй, как нельзя лучше и доступней отражается суть всего серьезного взрослого мероприятия. Районный день электробезопасности прошел на базе Мозырских электрических сетей, инициатором проведения выступил Энергонадзор. Пригласили на мероприятие практически всех тех, кто отвечает за безопасность на своих предприятиях.

Тема актуальная, проблемы есть. В области с начала года зафиксировано несколько смертельных случаев электротравматизма. Лучшая профилактика – это доступное объяснение. И контроль за работой, его никто не отменял. Но человек должен и сам задумываться о своей безопасности.

С электрическими аппаратами, приборами и устройствами сталкивается все больше людей на производстве, транспорте, в коммунальном хозяйстве и быту. Потребление электрической энергии в нашей стране ежегодно увеличивается. Поэтому и внимание технике безопасности такое пристальное.

На районном Дне электробезопасности обсудили основные аспекты, озвучили статистику, привели примеры, проанализировали причины электротравматизма. В заключение всем участникам мероприятия был показан фильм, в котором продемонстрированы основные нарушения при работе с электрооборудованием, которые привели к печальным исходам.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.