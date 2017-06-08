Цветочницы как яблоко раздора

Очередной звонок на горячую линию «Телеканала». Мозырянин Александр Степанович сообщил, что установленные рядом с домом цветочные композиции мешают проезду транспорта. Переносные клумбы стали яблоком раздора между жителем Александром Приходько и сотрудниками ЖЭУ-1. Цветочницы появились здесь несколько лет назад. Кроме эстетики, их предназначение – служить преградой для парковки автомобилей. Дело в том, что в торце дома располагается нотариальная контора. Ее посетители, приезжая на автомобилях, зачастую загромождают двор. Цветочницы поставили, на подмогу запрещающему знаку. По словам Александра Степановича, это только добавило проблем. Посетителей конторы, особенно пожилых, несмотря ни на что подвозят под самый вход. И порой со двора просто невозможно выехать.