Чупакабра или хорек? Кто задушил куриц?

В Мозырском районе объявилась чупакабра. Именно неизвестное науке существо дачники из Бибиков винят в смерти почти что сотни уток и кур-бройлеров. Причем, птицы были не съедены, а обескровлены.

Мой дом – моя крепость. Именно так считала дачница Светлана Андреевна до недавнего происшествия. Через двухметровый забор что-то проникло на территорию ее участка и убило почти сотню уток и кур-бройлеров.

Неизвестное существо с неимоверным аппетитом на чужой территории вело себя по-хозяйски и действовало весьма коварно. Не смогло пробраться в курятник через дверь, которая, кстати, вся в следах от когтей, додумалось проникнуть через приоткрытую форточку. Сетка разодрана как капроновые колготки. Почти 50 упитанных бройлеров не утолили его голод и оно отправилось к пруду, где были утки. Погрызенные туши плавали по всему пруду. Для зверя помехой не стала вода и глубина. Опытные охотники говорят, что похоже это на типичное поведение лесного хищника –

хорька. Хорек – небольшое животное, в длину достигает до полуметра. Однако следы, которые оставил ненасытный убийца, свидетельствуют о гораздо больших размерах. Все это порождает страх у Светланы Андреевны и ее семьи. А вдруг оно вернется, ведь здесь еще осталось, чем поживиться.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин