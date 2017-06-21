Чемпионат Мозырского нефтеперерабатывающего завода по дартсу

Продолжается круглогодичная Спартакиада Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которая является, наверное, самым ярким турниром любительского спорта на Полесье. Каждый вид соревновательной программы, достоин отдельного сюжета и на этот раз, мы предлагаем вашему вниманию «дартс», дисциплину, которая за короткое время завоевала популярность среди любителей физкультуры и здорового образа жизни.