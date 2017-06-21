Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Cпорт

Чемпионат Мозырского нефтеперерабатывающего завода по дартсу

21 июня 2017, 16:07

Продолжается круглогодичная Спартакиада Мозырского нефтеперерабатывающего завода, которая является, наверное, самым ярким турниром любительского спорта на Полесье. Каждый вид соревновательной программы, достоин отдельного сюжета и на этот раз, мы предлагаем вашему вниманию «дартс», дисциплину, которая за короткое время завоевала популярность среди любителей физкультуры и здорового образа жизни.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»